Как россиянин отбил своих детей у шведской ювенальной юстиции

Самое же неожиданное в этой истории - решение Польши, фактически спасшей семью от уничтожения

В субботу в Хабаровске ждут Дениса Лисова, ставшего известным на весь мир благодаря тому, что он смог вырвать своих детей из рук ювенальной юстиции Швеции. Для этого Лисову пришлось дочек в прямом смысле слова украсть. Теперь вернувшейся домой семье будут помогать обустроится краевые власти - сам Лисов родом из Хабаровска, пока жить они планируют у родственников в селе Скворцово, но надеются в скором будущем обосноваться своим домом.

12-летняя Соня заново вспоминает родной русский язык. Для этого непонятные ей фразы записывает в тетрадку. Около восьми лет они с семьей жили в Швеции. Переехали туда в погоне за европейской мечтой. Впрочем, она длилась недолго, об этом многодетный отец рассказывает журналистам уже, вернувшись на родину, в Россию.

Нелогичная история, которая прогремела на всю Европу, началась с психической болезни жены Дениса. Шведские социальные службы решили, что отец не сможет нормально растить детей один. В итоге, дочек - Софию, Серафиму и Алису - передали приемной семье. А чтобы не нарушать такой любимый в Европе принцип толерантности, отдали мусульманским иммигрантам, выходцам из Ливана.

Приехав на свидание с детьми, Денис просто их забрал. "Не получилось это сделать законным путем, хотя он это планировал сделать. К сожалению, это не получилось в связи с обстоятельствами, которые не связаны с его действиями", - рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.

А потом он просто переправил девочек на пароме в Польшу. И просто купил билеты на самолет Варшава – Москва. И вот тут начались трудности. Швеция успела объявить отца в общеевропейский розыск, и их задержали пограничники.

Скандинавская служба опеки, так называемая система Барневарн, при упоминании приводящая в ужас многих родителей, лучше знает, что нужно семье. "У них так действуют социальные службы. Входят в жизнь семьи и сразу забирают детей. Это ненормально", - говорит адвокат семьи Лисовых Бабкен Ханзадян.

А потом несчастные родители с транспарантами выходят на улицы, пикетируют посольства, с требованием прекратить массовые кражи детей. Впрочем, ювенальная юстиция имеет колоссальное влияние на весь Евросоюз. И было опасение, что девочек вернут обратно в приемную семью, а отца отправят в шведскую тюрьму. Учитывая отношения Польши и России, это вообще звучало для семьи, как приговор. Оказалось, есть вещи, куда важнее, чем геополитика. Это традиционные общечеловеческие ценности, в том числе семейные. И Польша повела себя абсолютно гуманистически. Суд отказал шведским властям в требовании о принудительном возвращении детей, чем вызвал восторг в самой Польше.

Сейчас опеку над семьей взяли российские дипломаты и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. На родине Дениса и его дочек точно не бросят. И окажут всю необходимую помощь. Приедет ли сюда мама девочек, пока неясно. Но они будут ее ждать, в Хабаровске. Билеты домой они уже взяли.

Елена Макарова, Александр Терентьев, "В центре событий", "ТВ Центр".