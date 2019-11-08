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Германия снова расколота: почему недовольных становится все больше

22:33
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Все чаще в Германии с ностальгией вспоминают прошлое

В это воскресенье мир отметит 30-летие падения Берлинской стены. Событие изменило все: Германию, Европу. Весь мир. А могло и привести к катастрофе. Бывший глава ГДР Эгон Кренц в интервью РИА Новости  рассказал о полученном  еще 1 ноября 89 года от КГБ предупреждении. По данным нашей госбезопасности, организаторами большого митинга на Александерплац планировался прорыв границы возле Бранденбургских ворот на участке Берлинской стены. Это могло привести к кровопролитию, передает "ТВ Центр".

В итоге всё прошло мирно, народ ликовал, а Запад добился в ходе воссоединения Германии того, чего всегда хотел: изгнания советских и российских войск из центра Европы.

Парадоксально, но факт. Пока в столице Германии вовсю праздновали падение стены и избавление от коммунистического ига, на земельных выборах в Тюрингии (это территория бывшей ГДР) – победили левые. Партии, которую можно считать наследницей правящей во времена ГДР социалистической единой партией Германии. С той самой, казалось бы, списанной в архив марксисткой идеологией и уже, казалось бы, немодными и несовременными призывами к всеобщему равенству и социальной справедливости.

"Многие люди в восточной Германии недовольны. Поэтому они голосуют за левых и частично – за правых", - отметила заместитель руководителя фракции левых парламента города Плауэн Петра Ранк.

За правых – это значит, за относительно новую и казавшуюся еще совсем недавно многим несерьезной "Альтернативу для Германии". Но сейчас у нее влиятельная фракция в Бундестаге и места "в первой тройке" во многих землях и округах.

Сами немцы говорят – не потому, что их поддерживают сознательно. Их электорат – недовольные, которых становится все больше. У партий, типа АДГ, большое будущее. По опросам, их электорат – отнюдь не только те, кто помнит времена ГДР. Молодые люди до 35. И дело не только в мигрантах. Это уже общее место, своего рода электоральный мейнстрим. 

Важнее другое: многие поняли - их мечты о новой жизни - "как на Западе" - так и останутся мечтами. А вот гарантированной работы и относительно низких цен  больше не будет. И, что еще неприятнее, "остальгией" - воспоминаниями о том, хорошем, что было в ГДР – дело не ограничивается. Все чаще в Германии начинают вспоминать о том, что было до нее.

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