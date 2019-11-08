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"Насекомое": фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть

17:46
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Фанаты с трудом узнали звезду

44-летняя актриса Анджелина Джоли нарядилась в светлые доспехи с золотым плащом и надела белокурый парик. В таком нелепом виде ее сфотографировали на съемках фильма "Вечные". 
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Картину по комиксам Marvel снимают на Фуэртевентуре - втором по величине острове Канарского архипелага. В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря. Среди них можно различить Анджелину Джоли. 

На берегу дул сильный ветер, поэтому на многих снимках Джоли поправляет прическу. На одном кадре актриса говорит по телефону во время перерыва, а на другом - кутается в одеяло, принесенное ассистентом. Судя по улыбке на лице голливудской красавицы, она получает удовольствие от работы. 

- Это кто? - удивляются интернет-пользователи. 

- Насекомое.

- Вухууу, Марвел. 

В блокбастере "Вечные" Анджелина Джоли играет представительницу древней расы Тену, которая умеет летать, двигать предметы силой мысли, а также излучать энергию из глаз и рук. Вместе с ней в съемках задействованы Кит Харингтон, Ричард Мэдден и Сальма Хайек. Картина выйдет на экраны в ноябре 2020 года. Джоли говорила, что планирует работать "вдесятеро больше" ради успеха фильма. "Я тренируюсь. Я в восторге", - признавалась звезда. 

Ранее стало известно, что Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки на Канарских островах из-за бомбы времен Второй мировой войны. 

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