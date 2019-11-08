Решетова рассказала о страданиях новорожденного сына Тимати

Она всеми силами пытается помочь малышу

Модель Анастасия Решетова рассказала, что ее сына Ратмира мучают боли в животе. Организм малыша еще не приспособился к окружающей среде, поэтому прием пищи для него сопряжен с дискомфортом.

Возлюбленная рэпера Тимати выложила в Instagram фотографию, на которой Ратмир лежит на животе на диване. Ребенок еще не научился держать голову и пока даже не пытается ползти. "Выкладываем на животик, чтобы облегчить колики", - написала Анастасия Решетова.

Отметим, что обычно дети страдают от коликов до трех-четырех месяцев. Из-за проблем с пищеварением некоторые дети плохо спят, кричат и плачут. При этом они могут отказываться от еды, что порой приводит к потере веса и задержке в развитии.

Тем временем Тимати опубликовал в соцсети два снимка, на которых он держит сына. Малыш лежит на правой руке отца и внимательно его разглядывает.

- Это очень мило, - восторгаются поклонники.

- Ты лучший папа, я уверен в этом, ты пример для многих.

- Крутышки.

- Здоровья малышу.

- Кормящий Тимати.

Напомним, Ратмир родился 16 октября. Его назвали в честь покойного друга Тимати. У рэпера уже есть пятилетняя дочь от предыдущих отношений.