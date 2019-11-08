Глава ФАС сообщил о снижении тарифов ЖКХ в будущем

Игорь Артемьев на встрече с Дмитрием Медведевым доложил ему о ситуации с тарифами в сфере ЖКХ

В России появилась возможность в перспективе снижать тарифы ЖКХ благодаря применению новых законов в фискальной сфере. Об этом заявил в докладе Дмитрию Медведеву глава федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает "ТВ Центр".

Артемьев в беседе с премьером отметил, что сегодня повысить тарифы в отдельных случаях можно только с разрешения правительства и ФАС. Установленные единожды по принципу "инфляция минус" ставки в подавляющем большинстве случаев будут не расти, а снижаться. Попытки их повысить успешно пресекались, и миллионы россиян в этом году были избавлены от лишних расходов.