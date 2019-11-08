Как выглядит интерьер поездов в Крым

В интернете появились первые фотографии интерьера вагонов поезда "Таврия"

Более трёх тысяч железнодорожных билетов в Крым и обратно уже распроданы. В открытом доступе они появились в пятницу в 8 часов утра. Совершить покупку можно как в кассах, так и в интернете.

Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь с Московского вокзала уже 23 декабря в 14:00. С 24 декабря составы также начнут ходить из столицы до Симферополя. Минимальная цена проезда 2900 рублей, из Петербурга - 3500 рублей. До конечного пункта пассажиры из Москвы смогут добраться за 33 часа, из Петербурга - за 44.

Фирменное наименование поездов в Крым - "Таврия" - напоминание об одном из исторических названий полуострова. Сами составы современные, двухэтажные, оснащенные всем необходимым, чтобы путешествие было комфортным.

Между тем компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия".