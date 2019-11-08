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Трамп изъявил желание приехать в Россию на 9 мая

18:44
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Но есть одно препятствие для визита

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он хотел бы побывать в Москве на торжествах по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 
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Как передает ТАСС, лидера США заинтересовало приглашение в Россию на 9 мая. Однако Трамп сказал, что вряд ли сможет побывать на Параде Победы из-за предвыборной кампании у себя на родине. Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. 

"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом [визите в Москву] подумаю. Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. 

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин пригласил Трампа в Москву на празднование Дня Победы. Это произошло во время их встречи в Японии. По словам Ушакова, в ходе беседы американский политик "достаточно позитивно" отнесся к приглашению Путина. 

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