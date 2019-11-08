"Еще и бухает": Асмус показала игривое фото из ванной

Актриса дала отпор хейтерам

31-летняя актриса Кристина Асмус, которая столкнулась с волной критики после съемок в постельной сцене фильма "Текст", опубликовала в Instagram свежее фото и передразнила недоброжелателей.

Супруга шоумена Гарика Харламова выложила снимок, на котором она пьет спиртное и смеется, сидя на краю ванны. Асмус ярко накрасила губы и облачилась в белый обтягивающий наряд, оголяющий ее спину и плечи.

Вместо подписи Кристина Асмус поставила около 20 хештегов, которые в последнее время часто встречаются в комментариях к ее постам. Среди них попадаются злобные фразы. "Еще и бухает", "Сжечь ведьму на костре", "Как дела в порно", "Опозорила семью", "Снялась она а стыдно мне", - написала Асмус, высмеивая хейтеров.

Еще недавно актриса плакала, говоря о волне осуждения, которая поднялась после премьеры "Текста". Ее обвинили в порнографии и неверности мужу. Поползли слухи, будто она изменяет Харламову с коллегой по съемкам Иваном Янковским. Однако сейчас Асмус, по-видимому, взяла себя в руки и готова дать отпор критиканам.

Поклонников порадовал пост Асмус. За час он собрал свыше 70 тысяч отметок "Нравится".

- Юмористка.

- Красотка! На хейтеров забей.

- Официально богиня хэштэгов.

- Кристина, забудьте уже их! Живите своей жизнью, а тем людям не отдавайте свою энергию, вспоминая их грязь.

- Еще и бухает...

Отметим, что Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Через год у них родилась дочка Анастасия.