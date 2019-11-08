"Очень страшно": Билан упал во время трюка на концерте

Он спускался на сцену с высоты

Певец Дима Билан получил травму на концерте в Москве. Он упал на декорации во время трюка на тросе.

"Сегодня я на декорации упал, когда в самом начале опускался к зрителям на тросе. Сильно ударился", - рассказал Билан, который собрал 14 тысяч зрителей на двух шоу в столице. Они прошли 6 и 7 ноября.

По словам музыканта, это отнюдь не первая внештатная ситуация, которая произошла с ним на выступлениях. Иногда он выполняет трюки без страховки, чтобы "чувствовать жизнь максимально".

"Это не сумасшествие. Бывает, конечно, очень страшно. Я стою и молюсь", - цитирует артиста "Комсомольская правда".

37-летний певец в очередной раз вспомнил свой "пьяный концерт" в Самаре. Тот инцидент он назвал серьезным испытанием. "Хочу трезвыми глазами на вас смотреть, - пошути Билан, обращаясь к зрителям. - Спасибо, что принимаете во мне человека, сделанного из такого же мяса, как и все".

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Напомним, что День города в Самаре отмечали 7 и 8 сентября. Билан вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно и пел под фонограмму.