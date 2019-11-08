Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более 6 миллиардов рублей

Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры

С обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких в доход государства взыскали более шести миллиардов рублей. Такое решение принял в пятницу Головинский суд столицы.

Судья Оксана Мрыхина огласила решение: "исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично", передает РИА Новости.

1 ноября стало известно, что Черкалин согласился вернуть государству деньги, которые, как считает следствие, получены незаконным путем. СКР считает полковника причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов.