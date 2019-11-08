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Назван напиток, вдвое снижающий риск рака

20:52
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Его пользу доказали семилетние исследования

Ученые из Университета Квинс в Белфасте доказали, что кофе в два раза снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы. Это наиболее распространенный вид рака печени.
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Ирландские ученые в течение семи лет наблюдали за 472 тысячами человек. За это время свыше 3,5 тысячи из них столкнулись с раком печени.

Как оказалось, любители кофе заболевали гепатоцеллюлярной карциномой в два раза реже, чем добровольцы, которые не употребляли этот напиток. 

По словам ученых, молотый и растворимый кофе содержит большое количество антиоксидантов и кофеина. Эти вещества предотвращают рост раковых клеток. 

Между тем врачи не советуют считать кофе панацеей от онкологии. "Употребление кофе не так защищает от рака печени, как отказ от курения, сокращение потребления алкоголя или снижение массы тела", - цитирует РИА Новости одного из авторов исследования Кима Ту Трана.

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