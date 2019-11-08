Онемела нога: сраженного приступом Игоря Верника доставили в больницу

Ему стало плохо на репетиции

56-летнего актера и телеведущего Игоря Верника госпитализировали в Боткинскую больницу. Он почувствовал острую боль в пояснице, к тому же у него онемела нога.

Как передает Life, приступ остеохондроза случился у Верника на репетиции спектакля в МХТ имени Чехова.

По данным 5-tv.ru, народному артисту России вызвали врачей. Они оказывали ему помощь в течение часа. В итоге Игоря Верника решили отправить в больницу.

Напомним, что Верник работает в МХТ имени Чехова с 1986 года. На его счету 87 ролей в кино и сериалах. Зрители помнят актера благодаря ситкомам "Жуки" и "Кухня", а также фильмам "Мастер и Маргарита", "На углу у Патриарших", "Время жестоких".