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Онемела нога: сраженного приступом Игоря Верника доставили в больницу

21:31
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Ему стало плохо на репетиции

56-летнего актера и телеведущего Игоря Верника госпитализировали в Боткинскую больницу. Он почувствовал острую боль в пояснице, к тому же у него онемела нога. 

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Как передает Life, приступ остеохондроза случился у Верника на репетиции спектакля в МХТ имени Чехова. 

По данным 5-tv.ru, народному артисту России вызвали врачей. Они оказывали ему помощь в течение часа. В итоге Игоря Верника решили отправить в больницу. 

Напомним, что Верник работает в МХТ имени Чехова с 1986 года. На его счету 87 ролей в кино и сериалах. Зрители помнят актера благодаря ситкомам "Жуки" и "Кухня", а также фильмам "Мастер и Маргарита", "На углу у Патриарших", "Время жестоких". 

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