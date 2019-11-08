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В Москве задержали похитителей человека на Рублевке

21:47
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Похищенного мужчину освободили в столице

В пятницу сотрудники ДПС в рамках плана "Перехват" задержали иномарку с похищенным на Рублевском шоссе мужчиной. Подозреваемые в преступлении уже задержаны.

Как сообщает ТАСС, похищенный мужчина находился на заднем сидении автомобиля, он был связан. "Задержаны водитель и пассажир", - добавили в полиции. На месте инцидента сейчас работают следователи.

Ранее АГН "Москва" сообщал, что неизвестные в районе 74-го дома по Рублевскому шоссе избили мужчину, потом запихнули его в багажник BMW и скрылись в сторону области.

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