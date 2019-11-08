Аккуратных водителей предложили поощрять скидками по ОСАГО

С хамством на дорогах надо бороться

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил снизить стоимость полисов автострахования для добросовестных водителей, которые не нарушают правила дорожного движения.

"Чтобы не происходило так, что мы компенсируем за счет хороших, бережных, аккуратных водителей недостойную езду многих наших сограждан, которые позволяют себе до сих пор хамство на дорогах, нужно предоставить страховым компаниям больше свободы в части установления страховых премий, исходя из разных факторов, которые характеризуют конкретных водителей", - цитирует Журавлева РИА Новости.

Сенатор позитивно оценил реформу по введению индивидуальных ставок ОСАГО, которая стартовала в России в 2019 году. Однако это только первые шаги. Как считает Журавлев, работу в данном направлении следует продолжить. Он убежден, что аккуратные и опытные водители должны платить меньше, чем неаккуратные новички.

8 ноября заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что тарифы ОСАГО за 10 месяцев текущего года снижались даже с учетом инфляции.