Россия и Турция провели третье патрулирование в Сирии

Колонна прошла вдоль границы

Российские военные полицейские и турецкие пограничники провели очередное, уже третье по счёту, совместное патрулирование в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Перед началом движения командиры подразделений встретились на пограничном пункте и обсудили детали предстоящей работы. Затем колонна из восьми бронемашин двинулась вдоль границы в направлении Ирака.

Общая протяженность маршрута более ста километров. С воздуха мониторинг прохождения колонны осуществлял российский беспилотник. Очередное совместное патрулирование в этом районе планируется на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".