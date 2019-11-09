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Россия и Турция провели третье патрулирование в Сирии

10:29
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Колонна прошла вдоль границы

Российские военные полицейские и турецкие пограничники провели очередное, уже третье по счёту, совместное патрулирование в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Перед началом движения командиры подразделений встретились на пограничном пункте и обсудили детали предстоящей работы.  Затем колонна из восьми бронемашин двинулась вдоль границы в направлении Ирака.

Общая протяженность маршрута более ста километров. С воздуха мониторинг прохождения колонны осуществлял российский беспилотник.  Очередное совместное патрулирование в этом районе планируется на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".

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