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Россияне будут меньше платить за вывоз мусора

10:13
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Правительство внесло изменения в регулирование этой сферы

В России установлены новые правила расчета тарифов по утилизации мусора. Граждане будут меньше платить за его вывоз, но у компаний-операторов в этой сфере снизится рентабельность. Правительство опубликовало постановление, регулирующее отношения в области ТБО.

Из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключён налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Также внесены изменения в расчёты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Теперь они будут определяться исходя из максимальных сроков их полезного использования. Эксперты предрекают, что новшества лишат отрасль инвестиций и не будут стимулировать раздельный сбор отходов, сообщает РИА Новости.

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