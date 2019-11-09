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Кухонные губки признаны смертельно опасными

10:29
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Эксперты нашли на них сотни бактерий

Обычные кухонные губки признаны смертельно опасными: на них живут сотни видов вредных микроорганизмов. Специалисты Роспотребнадзора провели исследование губок и обнаружили 362 различных вида бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Эксперты доказали, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. В губках нашли колиформные бактерии, дрожжи, плесень, стафилококк и множество других опасных микроорганизмов и их колоний.

Специалисты рекомендуют мыть руки перед приготовлением еды и почаще менять губки для мытья посуды, сообщает ТАСС.

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