Остапа понесло: хвастовство Зеленского перешло все границы

Президент пошёл по стопам своего предшественника

Владимир Зеленский пошёл по стопам своего предшественника и начал хвастаться сомнительными успехами украинцев. В своё время Пётр Порошенко уже говорил о древней великой нации и её достижениях. Теперь похвастаться перед публикой решил бывший комик. В таких случаях в народе говорят: "Остапа понесло".

Во время своего выступления на Киевском международном экономическом форуме Зеленский заявил, что именно украинцы создали первый искусственный спутник Земли, первый вертолёт, подарили миру ракетный двигатель, компакт-диск, прообраз рентгена, почтовый индекс и технологии электрического трамвая, сообщает РИА Новости.

Пока Зеленский не переплюнул экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Он в своё время заявил, что украинцем можно считать и Александр Пушкина, за его любовь к Крыму и Одессе.