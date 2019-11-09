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Остапа понесло: хвастовство Зеленского перешло все границы

11:00
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Президент пошёл по стопам своего предшественника

Владимир Зеленский пошёл по стопам своего предшественника и начал хвастаться сомнительными успехами украинцев. В своё время Пётр Порошенко уже говорил о древней великой нации и её достижениях. Теперь похвастаться перед публикой решил бывший комик. В таких случаях в народе говорят: "Остапа понесло".
Зеленский занялся посадками

Во время своего выступления на Киевском международном экономическом форуме Зеленский заявил, что именно украинцы создали первый искусственный спутник Земли, первый вертолёт, подарили миру ракетный двигатель, компакт-диск, прообраз рентгена, почтовый индекс и технологии электрического трамвая, сообщает РИА Новости.

Пока Зеленский не переплюнул экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Он в своё время заявил, что украинцем можно считать и Александр Пушкина, за его любовь к Крыму и Одессе.

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