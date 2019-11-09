Десятки деревень ушли под воду в Новгородской области из-за дождей

Спасатели эвакуируют людей

В нескольких регионах России борются с паводками. В Новгородской области затоплены десятки населённых пунктов, некоторые полностью отрезаны от внешнего мира. Сложная ситуация и под Костромой: там из-за резкого похолодания затопленные районы сковало льдом.

Капризная "Амели" - именно так синоптики прозвали циклонический вихрь, обрушившийся на европейскую часть России - наконец отступает. Однако, жителям Вологодской, Новгородской и Костромской областей от этого не легче. Вода от проливных дождей всё ещё стоит в подвалах, а температура с каждым днём становится ниже.

Спасатели на лодках патрулируют затопленные районы. Те, кто не захотел эвакуироваться в центры временного размещения нуждаются в постоянной помощи. МЧС доставляет дрова, сухую одежду и продукты; спасатели помогают просушить дома. В это же время работа кипит на переправах. Под теми мостами, что устояли от напора стихии, образовались дамбы из мусора и поваленных деревьев.

Город Солигалич превратился в ледяной остров. Вышедшая из берегов река Кострома на полтора метра превысила критический уровень. Ситуация оказалась настолько экстраординарной, что во многих районах ввели режим ЧС. За ходом работы по спасению пострадавших глава Министерства чрезвычайных ситуаций приехал понаблюдать и пообщался с жителями лично, сообщает "ТВ Центр".

Пока север страны утопал и замерзал, на юг вернулось лето, которое пришло из Северной Африки. В Крыму и Краснодарском крае температура доходила до 25 градусов. В степях и садах распустились цветы. Такие погодные аномалии произошли из-за столкновения разнородных воздушных масс, принеся на север тропические ливни, сменяющиеся снегопадом, а на юг тёплый бриз с безоблачным небом.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".