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Турция грозит Европе террористами

11:46
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Анкара будет высылать задержанных боевиков в страны Старого Света

Анкара начнёт высылать пленных боевиков в страны, откуда они приехали. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Речь идёт о террористах запрещённого в России "Исламского государства".

Около полутора тысяч радикалов находятся под стражей в Турецкой республике. Среди них есть те, кого захватили в ходе военной операции на севере Сирии. Многие экстремисты приехали из Европы, сообщает "ТВ Центр".

Ранее Бельгия предложила судить их там, где они совершили преступления. Однако, Анкара высказалась категорически против и назвала такой подход  политикой двойных стандартов.

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