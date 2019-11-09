Турция грозит Европе террористами

Анкара будет высылать задержанных боевиков в страны Старого Света

Анкара начнёт высылать пленных боевиков в страны, откуда они приехали. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Речь идёт о террористах запрещённого в России "Исламского государства".

Около полутора тысяч радикалов находятся под стражей в Турецкой республике. Среди них есть те, кого захватили в ходе военной операции на севере Сирии. Многие экстремисты приехали из Европы, сообщает "ТВ Центр".

Ранее Бельгия предложила судить их там, где они совершили преступления. Однако, Анкара высказалась категорически против и назвала такой подход политикой двойных стандартов.