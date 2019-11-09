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Россиянка получила грант ЮНЕСКО на экологические исследования

12:14
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Галина Калашникова работает в Апатитах

Россиянка Галина Калашникова получила престижную премию в области химии. Сотрудница Кольского научного центра РАН выиграла грант ЮНЕСКО за инновационную разработку. Вместе с коллегами она синтезировала редкий минерал из отходов производства. Церемония награждения прошла в Париже.

Технологии, придуманной Галиной и её коллегами, пока нет нигде в мире. "Наш отдел работает очень активно над синтезом титаносиликатных материалов. Это сорбенты, катализаторы, сорбенты для утилизации жидких радиоактивных отходов", - рассказывает Калашникова.

Титаносиликатами называют группу редких минералов.  Их свойства удивительны. Такой кристалл, например, может очистить воду с примесью радиоактивных металлов. Но в природе их фактически не найти. А потому  во многих  лабораториях мира сейчас трудятся над синтезом таких пород. Но химики Кольского научного центра не просто смогли воссоздать структуру титаносиликатов, а научились выращивать драгоценные кристаллы из руды.

Наработками уже заинтересовались в тяжёлой промышленности и ядерной энергетике.  Наверняка, присмотрятся к идее и западные лаборатории.  А ведь сколько таких прорывных проектов сейчас разрабатывается российскими учёными. Совсем скоро в ЮНЕСКО стартует приём новых заявок на конкурс, сообщает "ТВ Центр". 

Вместе с учёной из России премию и гранты в 35 тысяч долларов получили ещё шесть химиков из Испании, Мексики и Зимбабве. В Кольском научном центре приз уже решено потратить на продолжение исследований.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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