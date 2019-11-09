Эксперты ОНФ научат детей поведению в экстремальных ситуациях

Навыки должны формироваться в начальной школе

Как правильно обучать школьников навыкам поведения в критических ситуациях обсудили на конференции Общероссийского народного фронта. Круглый стол объединил экспертов ОНФ, сотрудников Министерства просвещения, психологов и представителей родительского сообщества. Они разрабатывают новую концепцию преподавания предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".

Большинство детей не знают, как правильно вести себя в опасных ситуациях. Задача экспертов и учителей - сделать так, чтобы все необходимые навыки формировались уже на этапах начальной школы, сообщает "ТВ Центр".