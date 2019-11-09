В Москве прошёл гала-концерт престижного музыкального фестиваля

Молодые таланты выступали вместе со звёздами

Артисты мировой величины и молодые таланты. В Москве прошёл гала-концерт "Мастер и ученик" - одно из главных событий международного фестиваля "Мастера музыки", который ежегодно проходит в столице.

Чтобы принять в нём участие, претенденты прошли сложный конкурсный отбор. В Москву приехали лучшие ученики музыкальных школ и колледжей искусств из 22 городов России. У них насыщенный концертный график и обширная образовательная программа. Пять дней юные музыканты учились у опытных педагогов, в том числе, профессоров столичных вузов, сообщает "ТВ Центр".