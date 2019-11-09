Как отмечает свой юбилей Александра Пахмутова

Её мелодии знают и любят миллионы

Александре Пахмутовой - 90 лет. Её мелодии знает и любит каждый. "Надежда", "Птица счастья", "Нежность" - всего более четырёхсот произведений. Поздравления Пахмутовой направил Владимир Путин, отметив, что она снискала поистине всенародное признание, сообщает "ТВ Центр".

Свою первую пьесу Аля Пахмутова написала в пять лет. И пусть из-за рояля её почти невидно, но стоит Александре Николаевне прикоснуться к клавишам, это всегда вихрь эмоций. Много советских фильмов пропитаны пахмутовской мелодией, которую ни с кем другим не перепутать.

Аля и Коля. Им вместе хорошо уже много лет. Из 400 песен, написанных Пахмутовой, более 60 - совместная работа с мужем. Стоит только лишь представить на сцене авторов песни: композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов и этим уже все сказано.

Несмотря на всю простоту, её, берущие за душу интонации, порой, становились понятны лишь спустя время. И менялось их исполнение. Как в этом однажды признался Александр Градский.

В свой юбилей она снова на сцене. Будет её и песенная и симфоническая музыка. И пусть со временем меняются исполнители и аранжировки, но, придуманные ей замысловатые сюжеты, остаются.

Елена Макарова, "ТВ Центр".