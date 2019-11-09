ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как отмечает свой юбилей Александра Пахмутова

12:13
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Её мелодии знают и любят миллионы

Александре Пахмутовой - 90 лет. Её мелодии знает и любит каждый. "Надежда", "Птица счастья", "Нежность" - всего более четырёхсот произведений. Поздравления Пахмутовой направил Владимир Путин, отметив, что она снискала поистине всенародное признание, сообщает "ТВ Центр".

Свою первую пьесу Аля Пахмутова написала в пять лет. И пусть из-за рояля её почти невидно, но стоит Александре Николаевне прикоснуться к клавишам, это всегда вихрь эмоций. Много советских фильмов пропитаны пахмутовской мелодией, которую ни с кем другим не перепутать.

Аля и Коля. Им вместе хорошо уже много лет. Из 400 песен, написанных Пахмутовой, более 60 - совместная работа с мужем. Стоит только лишь представить на сцене авторов песни: композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов и этим уже все сказано.

Несмотря на всю простоту, её, берущие за душу интонации, порой, становились понятны лишь спустя время. И менялось их исполнение. Как в этом однажды признался Александр Градский.

В свой юбилей она снова на сцене. Будет её и песенная и симфоническая музыка. И пусть со временем меняются исполнители и аранжировки, но, придуманные ей замысловатые сюжеты, остаются.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Александра Пахмутова
Александра Пахмутова
Александра Пахмутова и Николай Добронравов
Александра Пахмутова и Николай Добронравов
Александра Пахмутова и Юрий Гагарин
Александра Пахмутова и Юрий Гагарин
Александра Пахмутова
Александра Пахмутова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.