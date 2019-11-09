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Чубайс оскорбил половину россиян

12:51
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Глава "Роснано" нелестно отозвался о гражданах СССР

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс назвал советских граждан идиотами и лентяями. На YouTube выложили документальный фильм Алексея Пивоварова "Гибель империи", в нём Чубайс резко высказался о жителях и руководстве СССР.

Вся жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, и это понимали все, кроме нескольких тысяч идиотов, сказал Чубайс. "Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила", - так бывший правительственный чиновник описал отношение советских людей к труду. Чубайс нашёл и виновных в таком положении дел. По его мнению, людей довело до этого  руководство СССР.

В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось.

К Анатолию Чубайсу в российском обществе отношение неоднозначное. Многие граждане винят его в ошибках, допущенных командой реформаторов в начале 90-х годов. Напомним, что именно Чубайс запустил в России спорный процесс приватизации и выпустил ваучеры, стоимость которых он оценивал в две "Волги". В реальности большинство граждан смогли обменять ценные бумаги на бутылку водки.

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