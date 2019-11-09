Врачи предупредили об опасности мандаринов

Их нельзя есть натощак

Людям с больным желудком не стоит есть натощак мандарины. Об этом предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, даже здоровый человек, съев мандарин на голодный желудок, может через некоторое время почувствовать дискомфорт.

В целом же мандарины употреблять можно и нужно. В них содержится много витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов и веществ, подавляющих рост грибков. Мандарины полезны при простуде, так как в них есть вещества с бактерицидным действием, сообщает РИА Новости.