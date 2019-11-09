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Врачи предупредили об опасности мандаринов

14:08
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Их нельзя есть натощак

Людям с больным желудком не стоит есть натощак мандарины. Об этом предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, даже здоровый человек, съев мандарин на голодный желудок, может через некоторое время почувствовать дискомфорт.

В целом же мандарины употреблять можно и нужно. В них содержится много витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов и веществ, подавляющих рост грибков. Мандарины полезны при простуде, так как в них есть вещества с бактерицидным действием, сообщает РИА Новости.

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