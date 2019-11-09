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Сделано заявление о президентстве Меган Маркл

20:02
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Для этого есть все предпосылки

Меган Маркл в будущем может стать президентом США, для этого есть все предпосылки. Эксперт объяснил, почему у актрисы и большие шансы в политике. Продюсер Ник Буллен, ветеран королевского документального кино, полагает, что Меган Маркл непременно стоит занять Овальный кабинет. Народ горячо поддержит такого кандидата, говорит Буллен.
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Актёрская карьера, слава и успех, знаменитая свадьба, вхождение в британскую королевскую семью… Этот биографический ряд герцогини Сассекской можно запросто продолжить президентской карьерой, считает продюсер.

Он напомнил, что у Меган Маркл прогрессивные либеральные взгляды, она не боится публичности и её любят люди, пишет Express.

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