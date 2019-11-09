Отец погибшего в ДТП известного актёра растрогал жюри "Голоса"

Исполнитель попал в команду Сергея Шнурова

Отец погибшего два года назад Егора Клинаева стал участником шоу "Голос" на Первом канале. 44-летний Дмитрий Клинаев вошёл в команду Сергея Шнурова. Мужчина, потерявший сына, уверен, что своим успехом на шоу обязан именно ему.

"Это было потрясающе волнительно. Я не думал, откровенно говоря, к кому попаду, но я рад, что стал частью команды Сергея", - сказал Клинаев-старший в интервью StarHit.

Актёр Егор Клинаев погиб в сентябре 2017 года в Москве. Проезжая по МКАДу он увидел ДТП и решил остановиться, чтобы помочь попавшим в аварию людям. Его насмерть сбила проезжавшая мимо машина.

Егор к своим 18 годам успел сняться в нескольких фильмах и сериалах: "Домашний арест", "Физрук", "Власик. Тень Сталина", "Полицейский с Рублёвки". В 15 лет он участвовал в слепых прослушиваниях на детском "Голосе".