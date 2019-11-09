Питт отказался от публичных разборок после оскорблений Джоли

Актёр не стал вступать в полемику с бывшей женой

Брэд Питт решил не вступать в полемику со совей бывшей супругой, хотя возмущён поведением Анджелины Джоли. Актёр считает нечестным, что Джоли делает из него злодея. Недавно она пожаловалась, что Питт мешает ей жить так, как ей хотелось бы: не разрешает ей вместе с детьми поменять место жительства.

По словам друга актёра, прочитав интервью экс-жены, Питт пришёл в крайнее негодование. Он посчитал поведение Анджелины нечестным. Получилось, что актёр выглядит в глазах общественности законченным злодеем, пишет издание "7 дней".

Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 по 2016 год, но фактически их отношения начались значительно раньше. У пары трое биологических детей и столько же усыновлённых.