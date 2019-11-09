Юрист прокомментировал информацию в СМИ

Адвокат Анастасии Заворотнюк сделал заявление по поводу появившейся в СМИ информации о догах актрисы. Журналисты узнали, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" должна государству 24 тысяч рублей. Виктор Пастернак сказал, что это не критичная сумма.

"Устраивать из-за неё споры, я думаю, никто не станет", - сказал юрист в интервью "Вечерней Москве".

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна появились в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ писали, что у неё раке мозга в последней стадии. Родные актрисы хранят молчание, где она сейчас проходит курс лечения они не сообщают.

На прошлой неделе представители ледового шоу Татьяны Навки дали понять, что у Заворотнюк онкологическое заболевание. Они заявили, что все деньги от спектакля они намерены перечислить для помощи ей и другим людям с аналогичным недугом.