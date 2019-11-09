Фестиваль "Брусфест" покажет реальность на сцене

Смотр открылся в Москве

В Москве открылся международный театральный фестиваль имени актёра и режиссёра Дмитрия Брусникина. В смотре участвуют российские труппы и коллективы из Финляндии, Эстонии и Бельгии. Они представляют так называемые документальные спектакли.

Это постановки в жанре вербатим, они построены на реальных монологах людей, а также пьесы, основанные на исторических документах. В программе будут и спектакли в жанре свидетельского театра, когда на сцену выходят очевидцы события. Фестиваль завершится 17-ого ноября, сообщает "ТВ Центр".