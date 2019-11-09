В Донбассе начался отвод вооружений

Стороны приступили к разведению сил на линии разграничения

Украина и ДНР приступили к синхронному отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. Факт начала разведения вооружений подтвердили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В 13 часов 9 ноября ополченцы ДНР и представители ВСУ выпустили ракеты зелёного цвета, которые послужили условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское, сообщает "Интерфакс".

По достигнутым в Минске соглашениям, военная техника сторон должна быть отведена на один километр от линии разграничения. Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе было одним из условий проведения саммита "нормандской четверки". Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что встреча пройдёт в октябре, но две прошлые попытки отвода техники в Донбассе были сорваны украинскими военными.