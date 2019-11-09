Собянин поздравил московских школьников со вторым местом в рейтинге ICILS

Исследование проходило в 150 школах

Столичные школьники заняли второе место в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS по итогам 2018 года. Оно охватило более 46 тысяч учащихся и 26 тысяч учителей из 12 стран и двух отдельных территорий: Москвы и Северного Рейна- Вестфалии в Германии. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Мы уже несколько лет уделяем особое внимание развитию у московских школьников современных навыков. В школах есть Wi-Fi, интерактивные доски, а в этом году в 35 учебных заведениях открыли IT-классы.

От столицы в исследовании приняли участие почти три тысячи восьмиклассников и более двух тысяч учителей из 150 школ. По итогам в рейтинге ICILS Москва заняла второе место с 549 баллами, уступив всего четыре балла Дании. Замыкает тройку лидеров Республика Корея, у неё 542 балла.

Эксперты оценивали компьютерную и информационную грамотность учеников восьмых классов, а также навыки компьютерного мышления. Целью было выяснить, насколько хорошо школьники подготовлены к жизни, учёбе и работе в цифровом мире. Исследование представляло собой тест и большое проектное задание.

Ребята продемонстрировали практические навыки работы с компьютером, умение искать и обрабатывать информацию, создавать собственные цифровые продукты, использовать электронную почту и социальные сети. 34% восьмиклассников показали продвинутый уровень информационной грамотности.