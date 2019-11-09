ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге из реки выловили известного историка с отрубленными руками в рюкзаке

15:37
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Мужчину доставили в больницу

Из Мойки в Петербурге рано утром 9 ноября достали мужчину с признаками сильного переохлаждения. В рюкзаке за спиной у него лежали две отрубленные руки. Личность мужчины быстро установили: это оказался известный историк СПбГУ Олег Соколов.

В квартире у преподавателя нашли женское тело, голову и окровавленную пилу. Самого историка доставили в больницу. По его словам, несколько часов назад он повздорил со своей возлюбленной и убил её. Коллеги Соколова говорят о нём только хорошее. "Он добрый человек", - цитируют местные СМИ директора Института истории СПбГУ Абдула Даудова.

Как пишут "Невские новости", убитая в прошлом была студенткой Соколова. Это некая Анастасия Е. После окончания вуза вместе с доцентом кафедры истории она работала над научными публикациями о Наполеоне.

Главное сегодня
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.