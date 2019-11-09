В Петербурге из реки выловили известного историка с отрубленными руками в рюкзаке

Мужчину доставили в больницу

Из Мойки в Петербурге рано утром 9 ноября достали мужчину с признаками сильного переохлаждения. В рюкзаке за спиной у него лежали две отрубленные руки. Личность мужчины быстро установили: это оказался известный историк СПбГУ Олег Соколов.

В квартире у преподавателя нашли женское тело, голову и окровавленную пилу. Самого историка доставили в больницу. По его словам, несколько часов назад он повздорил со своей возлюбленной и убил её. Коллеги Соколова говорят о нём только хорошее. "Он добрый человек", - цитируют местные СМИ директора Института истории СПбГУ Абдула Даудова.

Как пишут "Невские новости", убитая в прошлом была студенткой Соколова. Это некая Анастасия Е. После окончания вуза вместе с доцентом кафедры истории она работала над научными публикациями о Наполеоне.