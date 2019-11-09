ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чудовищные факты из жизни расчленившего свою студентку профессора

16:25
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Соколов убил и разрезал на части молодую женщину

Выловленный из Мойки историк Петербургского университета не раз фигурировал в громких скандалах. По словам одного из его бывших коллег Евгения Понасенкова, в его поведении наблюдались странности: он избивал студентов, но руководство вуза не прислушалось к предупреждениям.

"Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален. Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал", - рассказал Понасенков в интервью телеканалу "360". Историк требовал уволить Соколова после того, как тот избил студентов у себя на факультете.

Напомним, что утром 9 ноября из Мойки извлекли мужчину с признаками сильного переохлаждения. В рюкзаке за спиной у него лежали две отрубленные руки, а дома следователи нашли расчленённое тело женщины.

Личность мужчины быстро установили: это оказался историк, профессор  СПбГУ, 63-летний Олег Соколов. Его доставили в больницу и допросили. Преподаватель признался, что убил свою возлюбленную, бывшую студентку. В последнее время они вместе работали над научными публикациями о Наполеоне. Причина, по которой Соколов совершил преступление, пока не известна.

Главное сегодня
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.