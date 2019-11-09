Чудовищные факты из жизни расчленившего свою студентку профессора

Соколов убил и разрезал на части молодую женщину

Выловленный из Мойки историк Петербургского университета не раз фигурировал в громких скандалах. По словам одного из его бывших коллег Евгения Понасенкова, в его поведении наблюдались странности: он избивал студентов, но руководство вуза не прислушалось к предупреждениям.

"Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален. Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал", - рассказал Понасенков в интервью телеканалу "360". Историк требовал уволить Соколова после того, как тот избил студентов у себя на факультете.

Напомним, что утром 9 ноября из Мойки извлекли мужчину с признаками сильного переохлаждения. В рюкзаке за спиной у него лежали две отрубленные руки, а дома следователи нашли расчленённое тело женщины.

Личность мужчины быстро установили: это оказался историк, профессор СПбГУ, 63-летний Олег Соколов. Его доставили в больницу и допросили. Преподаватель признался, что убил свою возлюбленную, бывшую студентку. В последнее время они вместе работали над научными публикациями о Наполеоне. Причина, по которой Соколов совершил преступление, пока не известна.