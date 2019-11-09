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Считал себя Наполеоном: студенты рассказали о преподавателе-убийце

17:25
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Олег Соколов удивлял своими поступками

У преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова были проблемы с психикой. Если верить его бывшим студентам, историк считал себя реинкарнацией Наполеона. "Он реально был самодуром. На первой паре находил жертву и наряжал её в доспехи", - приводит слова бывшей студентки СПбГУ "Федеральное агентство новостей".
Чудовищные факты из жизни расчленившего свою студентку профессора

До этого другой историк, Евгений Понасенков рассказал журналистам, что Соколов уже фигурировал в громких скандалах, а в его поведении наблюдались странности: он не раз избивал студентов.

Утром 9 ноября Олега Соколова достали из Мойки, в рюкзаке у него лежали две отрубленные руки. Дома следователи нашли расчленённое тело предположительно 24-летней Анастасии Ещенко, бывшей студентки Соколова. Местные СМИ пишут, что они вместе работали над научным трудом о Наполеоне.

По информации с сайта университета, Олег Валерьевич Соколов родился 9 июля 1956 года в Ленинграде. В 1979 году закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. В 1979 году поступил в Ленинградский государственный университет, который окончил с отличием в 1984 году. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию "Офицерский корпус французской армии в эпоху Революции". С 2000 года работает в СПбГУ, также преподавал в Сорбонне в качестве приглашённого профессора.

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