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Горбачёв снял с себя ответственность за развал СССР

17:52
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Экс-президент не сожалеет о перестройке

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв полагает, что в развале Союза виновны члены ГКЧП. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Горбачёв не сожалеет о перестройке, но признаёт, что и у него были ошибки и промахи.

Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого. Было невозможно жить так, как прежде.

За крах перестройки и развал СССР Михаил Горбачёв винит организаторов путча 1991 года и тех, кто после разгрома ГКЧП использовал ослабленную позицию президента.

Михаил Горбачёв занимал пост президента СССР с марта 1990 по декабрь 1991 года. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Реформировал экономическую и политическую системы СССР. По мнению некоторых историков и экспертов, действия Горбачёва привели к развалу Советского Союза в конце 1991 года.  

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