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Дело распилившего студентку историка обрастает страшными подробностями

18:43
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Олегу Соколову была близка личность Наполеона

Преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко в ночь на 7 ноября. Он спрятал её тело в шкафу и после этого принимал у себя дома гостей. Только утром 9 ноября, выпив для храбрости алкоголя, Соколов решил расчленить женщину и по частям вынести из квартиры. После этого он планировал покончить жизнь самоубийством в людном месте. Такие подробности разыгравшейся в Санкт-Петербурге драмы сообщает "Фонтанка".

Между тем следователи уже допросили находящегося в больнице Соколова и выяснили, что мотивом убийства стала внезапно возникшая неприязнь. Преподаватель задержан, его подозревают в убийстве.

Олег Соколов считался одним из лучших исторических реконструкторов и неоднократно принимал участие в различных фестивалях.  Бывшие студенты университета рассказали журналистам, что он очень глубоко вжился в образ Наполеона и часто представлял себя французским императором.

Утром 9 ноября Соколова достали из Мойки, у него в рюкзаке нашли две женские руки. Дома были обнаружены окровавленная пила и расчленённое тело его бывшей студентки Анастасии Ещенко.  Известно, что они вместе писали научную работу о Наполеоне.

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