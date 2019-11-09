Путин рассказал о последнем изобретении человечества

Президент выступил на конференции в Москве

Владимир Путин усомнился, что искусственный интеллект будет последним изобретением человечества. Дискуссия на эту тему возникла на конференции AI Journey в Москве, посвящённой цифровым технологиям будущего. Президент назвал искусственный интеллект ресурсом колоссальной силы, отметив, что тот, кто будет владеть им, вырвется далеко вперёд.

Некоторые даже утверждают, что человечество создает своё последнее изобретение. Не знаю, так ли это. Последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но есть основания, видимо, думать и таким образом.

По мнению Путина, Россия способна стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Это вопрос будущего страны, её места в мире, указал глава государства. Он также призвал найти баланс между использованием искусственного интеллекта и правами граждан.

Внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь человека в последние годы идёт нарастающими темпами. Компьютеры всё больше выполняют творческие функции, которые традиционно считались прерогативой человека. Искусственный интеллект применяется в медицине, промышленности, военном деле, управлении финансами и других областях.