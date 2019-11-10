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Объявлено о захвате Калининграда войсками НАТО

09:51
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Очередной сценарий войны предложили китайцы

Войска НАТО смогут захватить Калининградскую область за два дня. С таким заявлением выступили китайские аналитики на портале Eastday.com. Авторы концепции быстрого захвата полагают, что Россия в ответ нанесёт удар по пяти-восьми европейским столицам, что превратит региональный конфликт в глобальный.
Обнародован секретный план захвата Калининградской области

Напомним, что в конце октября американская неправительственная исследовательская организация Jamestown Foundation опубликовала свой сценарий войны в Прибалтике. Авторы той концепции были уверены, что в случае сплоченного ответа НАТО за 14 дней российской армии не удастся занять столицы прибалтийских республик. И тогда к ним на помощь придёт Польша, которая при поддержке сил Альянса захватит Калининград и вынудит российский флот уйти из Балтийска в Санкт-Петербург.

В Калининградской области в шутку предложили выдать премию за план захвата региона, назвав его бульварным чтивом и американской глупостью.

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