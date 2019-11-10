Прозрение: в Польше по запросу России задержан украинский националист

В Киеве уже возмущаются

Европейские политики начинают прозревать: в Старом Свете приходит понимание того, что украинский национализм может подорвать основы общей безопасности. По запросу России власти Польши задержали Игоря Мазура – активного участника Майдана, одного из основателей запрещённого в России "Правого сектора". Мазур также воевал в Донбассе.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения своего гражданина. По словам дипломата, украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.

В России Мазур проходит по уголовному делу, открытому в 2014 году. Среди его фигурантов также члены запрещенной в России организации УНА-УНСО Олег Тягнибок, Дмитрий Ярош, Владимир Мамалыга и другие.