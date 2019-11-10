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Кровавая драма в Петербурге. Главное

12:05
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Началось расследование страшного преступления

В Санкт-Петербурге расследуют шокирующее преступление. Убита - молодая женщина, аспирантка. Подозреваемый - её преподаватель и друг  Олег Соколов. Кандидат наук, эксперт по истории Франции. 9 ноября утром  его достали из реки Мойки. У Соколова был рюкзак, а в нём отрубленные руки. Позже в его квартире нашли и тело девушки.

Дело распилившего студентку историка обрастает страшными подробностями
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Трагедия, которая разыгралась 7 ноября, и о которой стало известно лишь накануне, обрастает новыми шокирующими подробностями. Этой ночью водолазы, которые обследовали дно в поисках скрытых следов преступления нашли останки убитой доцентом девушки. А заодно - чёрный пластиковый пакет с ещё одним телом. Личность предстоит выяснить следователям.

63-летний доцент кафедры истории Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей ученицы, 24-летней Анастасии Ещенко ещё вчера активно сотрудничал со следствием и давал признательные показания. Сегодня же, по совету своего адвоката, воспользовался 51 статьей Конституции и решил хранить молчание до суда. Мужчина по-прежнему находится в Мариинской больнице с диагнозом переохлаждение. В связи с состоянием его здоровья меру пресечения ему изберут 11 ноября, сообщает "ТВ Центр".

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета, доцента кафедры истории Олега Соколова спасатели вытащили из реки Мойки утром 9 ноября. Он упал в воду вслед за рюкзаком, в котором обнаружили отрезанные по локоть женские руки. Историк признался на допросе, что застрелил Анастасию ещё в четверг, потом расчленил тело и постепенно избавлялся от останков, кидая в реку. Во время одного из таких походов упал в Мойку сам.

По странному стечению обстоятельств, доцент живёт буквально в двух шагах от здания следственного комитета, через четыре дома по той же набережной Мойки. При обыске в квартире подозреваемого криминалисты обнаружили и другие останки девушки.

По предварительным данным, 63-летний доцент жил со своей жертвой, они в соавторстве работали над научными публикациями о Наполеоне. Олег Соколов - признанный авторитет в исследуемой им области истории, кандидат исторических наук, автор многочисленных статей по военной истории Европы, за его консультациями обращались режиссёры и сценаристы исторических фильмов по эпохе Наполеона. Его приглашали читать лекции о бонапартизме в ведущие вузы Франции. Сегодня стало известно, что Институт социологических, экономических и политических наук в Лионе лишил доцента членства в научном совете - на сайте вуза опубликовано официальное сообщение.

Многие из тех, кто знал историка Соколова лично, давно подмечали одиозность его поведения. Его часто видели в костюме французского императора. Среди студентов прославился своей эксцентричностью и агрессией. Давний научный оппонент доцента, московский историк Евгений Понасенков утверждает, что ещё в прошлом году просил обратить руководство университета обратить внимание на Соколова.

24-летняя Анастасия Ещенко близко общалась с Олегом Соколовым с 2015 года. Она родом из Ставропольского края, с отличием окончила СПбГУ, вместе с доцентом кафедры работала над научными публикациями о Наполеоне, ассистировала доценту на лекциях, принимала участие в исторических реконструкциях. Руководство вуза уже выразило соболезнования родным убитой.

Этой весной университетская комиссия по этике рассматривала дело об избиении Соколовым студента на лекции - его поведение было признано наносящим ущерб имиджу вуза. И вот теперь историк задержан по статье "Убийство". Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Место убийства историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко
Место убийства историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко
Анастасии Ещенко
Анастасии Ещенко
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
Полиция Санкт-Петербурга на месте происшествия
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