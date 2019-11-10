На севере-западе России реки выходят из берегов после сильных дождей

Спасатели устраняют последствия паводка

В Новгородской области устраняют последствия осеннего паводка. После проливных дождей подтопленными остаются 35 населённых пунктов. 13 из них уже несколько дней отрезаны от внешнего мира. Повреждены дороги и переправы. Действует режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

Спасатели патрулируют затопленные районы, расчищают русла рек. 11 ноября начнёт работу комиссия по оценке ущерба. Пострадавшие жители получат компенсацию.

А в Костромской области паводок идёт на спад. В Солигаличе, который после подтопления из-за морозов оказался во льду, вода полностью ушла.