Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование

Президенты России и Турции поговорили по телефону

Ситуацию в Сирии и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора. Беседа состоялась по инициативе Анкары. Руководители государств позитивно оценили развитие сотрудничества двух стран, в том числе, в энергетике и военно-технической сфере.

Говорили о реализации меморандума о взаимопонимании, который был принят на последних переговорах в Сочи. Договорились и далее координировать шаги по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, сообщает "ТВ Центр".

При этом стороны и далее будут строго соблюдать принципы территориальной целостности, суверенитета и единства арабской республики. Также президенты согласовали график предстоящих встреч на высшем уровне.