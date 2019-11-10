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Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование

10:29
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Президенты России и Турции поговорили по телефону

Ситуацию в Сирии и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили  Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора. Беседа состоялась по инициативе Анкары. Руководители государств позитивно оценили развитие сотрудничества двух стран, в том числе, в энергетике и военно-технической сфере.

Говорили о реализации меморандума о взаимопонимании, который был принят на последних переговорах в Сочи. Договорились и далее координировать шаги по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, сообщает "ТВ Центр".

При этом стороны и далее будут строго соблюдать принципы территориальной целостности, суверенитета и единства арабской республики. Также президенты согласовали график предстоящих встреч на высшем уровне.

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