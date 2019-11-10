Националисты готовят бунт в Киеве после громкого задержания в Польше

Окружены здания диппредставительств в Киеве и во Львове

Украина не сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы, об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина должна соответствовать экономическим критериям. И судя по всему, властям придётся поменять своё отношение к разгулу экстремизма.

В Киеве и во Львове националисты окружили здания польских дипмиссий. Митинги начинаются сразу после того, как местные патриоты узнали о задержании за границей одного из своих лидеров. Игорь Мазур на Украине лично известная. Он воевал в Чечне на стороне боевиков, а до этого в Абхазии на стороне грузинских военных. Два года провел в Донбассе в составе нацбатальона "Айдар", именно его позже со скандалам расформировывали из-за пыток, жестоких убийств, грабежей и разбоя.

Но Мазур вернулся в Киев и стал заместителем руководителя УНА-УНСО, в России эта организация считается экстремистской и запрещена, а на Украине боевику с тёмным прошлым позволила в итоге стать работником секретариата уполномоченного по правам человека. В этом статусе националиста и задержали, едва он въехал в Евросоюз.

Судьбу Мазура решит польский суд, и затем его могут выдать России. Националисты очевидно против, на Украине они привыкли чувствовать себя хозяевами положения.

Тем временем мирный процесс всё-таки сдвинулся с места, 9 ноября в Петровском стороны начали выполнять договоренности. Но, по-прежнему часть украинской элиты пытается саботировать процесс. Чего стоит один бывший президент Порошенко, устроивший целый тур по подконтрольной части Донбасса.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".