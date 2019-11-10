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Трамп опубликует вторую стенограмму своего разговора с Зеленским

11:05
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Текст будет доступен через два дня

Дональд Трамп вновь решил подлить масла в огонь большой политики. Президент США заявил, что опубликует расшифровку второго телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Как ожидается, стенограмма беседы  станет доступна уже 12 ноября.

Глава Белого Дома отметил, что в расшифровке не содержится ничего компрометирующего. Все обвинения в свой адрес он снова назвал  охотой на ведьм, сообщает "ТВ Центр".

Речь идёт об апрельском телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на выборах президента Украины. Напомню, что июльская беседа глав двух государств послужила поводом для запуска процедуры импичмента. Демократы считают, что хозяин Белого дома  пытался с помощью Зеленского получить компромат на своего главного оппонента на предстоящих выборах Джозефа Байдена.

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