Трамп опубликует вторую стенограмму своего разговора с Зеленским

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Дональд Трамп вновь решил подлить масла в огонь большой политики. Президент США заявил, что опубликует расшифровку второго телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Как ожидается, стенограмма беседы станет доступна уже 12 ноября.

Глава Белого Дома отметил, что в расшифровке не содержится ничего компрометирующего. Все обвинения в свой адрес он снова назвал охотой на ведьм, сообщает "ТВ Центр".

Речь идёт об апрельском телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на выборах президента Украины. Напомню, что июльская беседа глав двух государств послужила поводом для запуска процедуры импичмента. Демократы считают, что хозяин Белого дома пытался с помощью Зеленского получить компромат на своего главного оппонента на предстоящих выборах Джозефа Байдена.