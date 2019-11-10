Жёлтые жилеты вынудили полицию пойти на крайние меры

Во Франции снова неспокойно

Во Франции тысячи демонстрантов накануне вышли на улицы Тулузы, Страсбурга и Монпелье. Это уже 52 акция жёлтых жилетов, они выступают за отставку президента Макрона и призывают к революции. В этот раз, чтобы усмирить агрессию митингующих, полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ.

Друг напротив друга - кордон полиции и толпа протестующих. Демонстранты наступают под "Марсельезу". В этот раз столицей протестного движения жёлтых жилетов стал южный город Монпелье. Обстановка накалилась спустя два часа после начала манифестации. Мирной она оставалась недолго.

На улицы вышли около тысячи жителей, в том числе, десятки радикалов. Агрессивно настроенные молодые люди, чьи лица закрывали маски, быстро ушли с согласованного властями маршрута и направились на вокзал. Попытались прорвать полицейское оцепление. Закидали стражей порядка камнями, файерами и петардами. В ответ силовики пустили в ход дубинки и слезоточивый газ. С нарушителями порядка тоже не церемонились. Под горячую руку попали даже посетители кафе и случайные прохожие, сообщает "ТВ Центр".

От действий правоохранителей в Монпелье пострадали шесть человек. Столько же раненых среди самих полицейских. Задержаны более десяти активистов. У одного из них нашли пистолет.

Жёлтые жилеты вышли на улицы французских городов уже в 52 раз. В столице всё прошло мирно, а вот в Тулузе протестующих разгоняли слезоточивым газом. Его же применили в Страсбурге. Там участники митинга выкрикивали лозунги против президента Макрона, призывали устроить революцию и вступали в драки с полицией. Трое получили ранения.

В Марселе жёлтые жилеты присоединились к акции местных жителей против ветхого жилого фонда. В портовом городе, одном из беднейших в стране, много аварийных домов. Люди протестуют против бездействия властей. Политическими давно стали и требования жёлтых жилетов. 17 ноября они отметят первую годовщину начала протестов. В честь этого события активисты хотят встретиться с президентом. Макрону уже отправили письмо с соответствующей просьбой.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".