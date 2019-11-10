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Колокольцев поздравил сотрудников МВД с праздником

10:45
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Министр напомнил об ответственном отношении к делу

Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Праздник был установлен указом президента восемь лет назад, хотя под разными названиями его отмечают уже более полувека.

По всей стране  сегодня проходят торжественные мероприятия. По традиции  подводят промежуточные итоги. В этом году раскрыто более 35 тысяч дел прошлых лет. А почти пятьсот сотрудников удостоены государственных наград за проявленный героизм, сообщает "ТВ Центр".

Своих подчинённых поздравил с праздником министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "Быть полицейским - значит с честью служить Родине, стоять на страже закона, защищать права и свободы граждан. Это требует твердости, решительности и безупречных личных качеств.  От вашей компетентности и ответственного отношения к делу зависит объективность обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью", - сказал глава МВД.

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