Символ эпохи: 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова

В Москве почтили память легендарного конструктора

Исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Герой России и дважды Герой Социалистического труда. Он разработал десятки образцов стрелкового вооружения. В том числе знаменитые автоматы АКМ и АК-74, которые применяются во всём мире. Это оружие считается одним из самых значимых изобретений ХХ века.

Один из последних образцов, созданный при жизни легендарного конструктора - АК-12 - способен выпускать до семисот пуль в минуту.

Михаил Калашников родился в бедной многодетной семье. Более 60 лет он работал на Ижевском машиностроительном заводе, где и создавал лучшие автоматы мира. Сегодня на федеральном военном мемориальном кладбище почтили память легендарного конструктора. В церемонии приняли участие сотрудники Минобороны и ветераны боевых действий, сообщает "ТВ Центр".