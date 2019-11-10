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Сирийские и российские школьники провели телемост

10:33
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Они общались на русском языке

Телемост "Хмеймим – Москва"  для сирийских и российских школьников организовало Минобороны России. За час старшеклассники обсудили множество вопросов: говорили об учёбе, культуре и спорте. Диалог проходил на русском языке, в арабской республике уже в течение пяти лет многие подростки выбирают изучение русского в качестве иностранного.

Едва на экранах появляется картинка, дети двух стран приветствуют друг друга аплодисментами. А затем звучит смех, задорный и озорной. И кажется, что почти две с половиной тысячи километров - всего лишь условная преграда, разделяющая этих мальчишек и девчонок.

В Сирии школьники собрались в культурно-досуговом центре российской авиабазы Хмеймим. В Москве - в зале национального центра управления обороной имени Суворова. С российской стороны - активисты всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", сообщает "ТВ Центр".

Неожиданно первой слово берёт самая юная участница телемоста. Восьмилетняя Настя занимается в детской школе-студии "Юные Александровцы" при ансамбле песни и пляски имени Александрова. Но в своем плотном графике занятий находит время и на отдых.

Вопросы сыплются один за одним. Об истории двух стран, о любимых предметах в школе, о погоде. В Сирии многие дети с трудом представляют, что такое зима, когда холодно и идёт снег. Хотя среди участников телемоста есть и те, кто бывал в России. Участвовали в международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни "Красная гвоздика" и отдыхали в Крыму.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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Активисты "Юнармия" пообщались с сирийскими школьниками
Активисты "Юнармия" пообщались с сирийскими школьниками
Активисты "Юнармия" пообщались с сирийскими школьниками
Активисты "Юнармия" пообщались с сирийскими школьниками
Активисты "Юнармия" пообщались с сирийскими школьниками
Активисты "Юнармия" пообщались с сирийскими школьниками
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